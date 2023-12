Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

BOÎTE DE RÉCEPTION PARTAGÉE : créez un groupe et invitez des membres. Recevez des e-mails, partagez du contenu, envoyez des messages, des documents ou des images. Chacun peut configurer des notifications selon ses propres préférences. Soyez informé des choses qui vous intéressent. Moins de messages, plus d'informations. PORTAIL D'ÉQUIPE : Gardez une vue d'ensemble de ce qui se passe au sein de vos projets et de vos équipes. Vous pouvez lire et répondre aux messages directement dans Mailor ou en un seul clic, vous pouvez être dans votre client de messagerie. Ajustez les tableaux de bord pour qu'ils fonctionnent pour vous !

Site Web : mailor.us

