Magic Studio

Photobooth utilise vos propres photos pour former un modèle d'IA personnalisé qui représente votre apparence et peut ensuite générer vos portraits et photos de profil dans différents styles modélisés par l'IA. La qualité des photos de profil que Photo Booth peut créer dépend directement des photos que vous téléchargez. Vous devriez essayer d’avoir autant de perspectives différentes sur votre visage et vos yeux, en les regardant sous différents angles. Chaque image doit fournir à Photo Booth de nouvelles informations sur votre apparence et vos fonctionnalités. Les éléments constants d'une image à l'autre (lunettes, pilosité faciale) seront renforcés et apparaîtront magnifiquement dans les photos de profil. Changer d'arrière-plan vous aidera à mettre en valeur votre visage et vos traits de manière constante parmi les images. Une fois que vous avez téléchargé les photos et présélectionné vos styles, l'entraînement du modèle peut prendre entre 30 minutes et 2 heures. Une fois la formation terminée, vos photos de profil sont générées à l'aide du modèle nouvellement formé. Une fois vos photos de profil générées, vous serez averti par e-mail ou par notification push selon l'endroit où vous avez commencé le processus. Vous pouvez télécharger les photos de profil et les afficher sur vos différents réseaux sociaux !

Site Web : magicstudio.com

