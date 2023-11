Avez-vous déjà essayé de chercher une pose sur Google ou de demander à votre ami de poser pour votre œuvre ? Alors vous devriez télécharger et essayer Magic Poser ! Magic Poser est l'application leader pour poser des personnages 3D, créer des scènes 3D et configurer des effets d'éclairage époustouflants. Plus de 12 millions d'artistes utilisent notre application pour dessiner mieux et plus rapidement. Commencez dès aujourd'hui à créer des poses en quelques minutes sur vos appareils mobiles ! Magic Poser est extrêmement convivial et puissant. Une application incontournable pour le dessin de figures, l'illustration, les bandes dessinées, le storyboard, l'art conceptuel, la sculpture, les instructions de fitness et bien plus encore !

Site Web : magicposer.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Magic Poser. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.