Les réseaux sociaux ont un impact direct sur les crypto-monnaies, et comme vous ne pouvez pas écouter un million d'opinions différentes par minute, LunarCrush le fait pour vous. LunarCrush collecte l'activité sur les réseaux sociaux pour Bitcoin, des milliers d'altcoins, des échanges cryptographiques, des influenceurs et bien plus encore, en temps réel chaque jour et distille le tout en données miniatures et digestibles.

Site Web : lunarcrush.com

