MultiTracks, correctifs et formations de qualité et abordables pour les dirigeants du culte. Téléchargez et vendez vos morceaux. Dirigez l'adoration en utilisant Prime, une application de lecture gratuite permettant d'exécuter des clics, des boucles et des pistes dans l'adoration.

Site Web : loopcommunity.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Loop Community. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.