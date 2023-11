Fatigué des chaînes de courrier électronique infinies et des longues réunions qui ne semblent jamais aboutir à une décision ou à un résultat de groupe ? Vous avez besoin de Loomio : une plateforme de collaboration qui transforme la façon dont les groupes prennent des décisions, discutent d'idées et collaborent en ligne. Loomio est un endroit sûr où les gens peuvent discuter et prendre des décisions ensemble. Il combine un forum de discussion avec des outils d'aide à la décision et de facilitation pour aider votre équipe à obtenir des résultats clairs.

Site Web : loomio.org

