Alternatives - Livereach

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (stylisé comme tumblr et prononcé « tumbler ») est un site Web américain de microblogging et de réseautage social fondé par David Karp en 2007 et actuellement détenu par Automattic. Le service permet aux utilisateurs de publier du contenu multimédia et autre sur un blog abrégé. Les utilisateu...