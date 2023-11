Lidl România

Lidl est une chaîne de magasins discount fondée en Allemagne, exploitée par la société Lidl Stiftung & Co. KG basée dans la ville de Neckarsulm. Lidl compte plus de 10 000 magasins dans le monde. Ils sont situés en Allemagne, en France, en Autriche, en Belgique, ainsi que dans d'autres pays d'Europe occidentale, d'Europe centrale, d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est. Lidl Roumanie Lidl Stiftung & Co. KG est une chaîne internationale allemande de détaillants discount qui exploite plus de 11 000 magasins en Europe et aux États-Unis.

Site Web : lidl.ro

