Chez Lidl, vous trouverez des produits de qualité supérieure au meilleur prix. Consultez les promotions hebdomadaires et les actualités sur les outils, le jardinage, les recettes et bien plus encore. Lidl Stiftung & Co. KG est une chaîne internationale allemande de détaillants discount qui exploite plus de 11 000 magasins en Europe et aux États-Unis.

Site Web : lidl.pt

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Lidl Portugal. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.