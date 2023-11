Achetez chez Lidl en ligne à tout moment et en tout lieu. Chaque lundi et jeudi une nouvelle offre. Livraison GRATUITE à partir de 1 000 CZK. Retours sans frais. Lidl République tchèque Lidl Stiftung & Co. KG est une chaîne internationale allemande de détaillants discount qui exploite plus de 11 000 magasins en Europe et aux États-Unis.

Site Web : lidl.cz

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Lidl Česká republika. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.