Lemmy.World - Un serveur Lemmy générique que tout le monde peut utiliser. Lemmy est une plateforme d'agrégation de liens sociaux et de discussion auto-hébergée. Il est totalement gratuit et ouvert, et n’est contrôlé par aucune entreprise. Cela signifie qu’il n’y a pas d’algorithmes de publicité, de suivi ou secrets. Le contenu est organisé en communautés, il est donc facile de s'abonner aux sujets qui vous intéressent et d'en ignorer les autres. Le vote est utilisé pour amener les éléments les plus intéressants au sommet.

Site Web : lemmy.world

