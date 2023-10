Les informations lisibles rendent les gens plus intelligents. Il a été construit en 2018 pour remédier aux lacunes des agences de presse basées aux États-Unis. Pourquoi les sites d’information ne renvoient-ils pas directement aux sources ? Pourquoi insistent-ils pour charger des images, des vidéos, des pop-ups, des publicités et d’autres éléments fous qui gênent la lecture des actualités ? Est-ce que tout brise vraiment la couverture ? La folie s’arrête ici – Legible News adopte une approche différente avec l’actualité : Éducatif : les sites Web d'actualités souhaitent vous maintenir sur leur site Web d'actualités. Ils proposent donc rarement des liens vers des sources ou d'autres informations contextuelles utiles. Legible News renvoie judicieusement à des articles Wikipédia que les gens peuvent lire pour obtenir plus de contexte derrière un problème et apprendre des choses. C’est en fait informatif. Rapide : la plupart des sites Web d'information chargent de nombreuses publicités, fenêtres contextuelles, vidéos, graphiques et éléments interactifs qui n'ajoutent aucune substance à l'histoire. Votre temps et votre attention sont trop précieux pour être gaspillés dans un barrage de publicités. Legible News ne charge que ce qui est absolument nécessaire sur chaque page, ce qui représente une seule demande afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important. Sans dépendance : les alertes d'actualité et les graphiques des sociétés de médias basées aux États-Unis sont devenus incontrôlables. Si vous regardez une chaîne d'information ou consultez leur site Web, il y a de fortes chances que vous soyez confronté à quelque chose de « RUPTURE » qui n'est pas vraiment révolutionnaire, conçu pour vous attirer. Les informations lisibles sont ennuyeuses, presque à l'excès, donc vous ne gagnerez rien. Je ne deviens pas accro aux nouvelles. Ennuyeux - Il est anxiogène de permettre aux alertes d'actualité de faire exploser constamment votre téléphone. Les informations nationales ou internationales affectent rarement les gens à ce moment-là où ils ont besoin d'être informés immédiatement de quelque chose. Legible News est mis à jour une fois par jour, à 18h00 PST pour être exact, et ne prend pas la peine de vous alerter. Vérifiez-le simplement une fois par jour, chaque fois que vous consultez habituellement les actualités, et vous saurez ce que vous devez savoir. Privé - Vous vous souvenez des journaux ? Pas de trackers, de balises ou de bizarreries pendant que vous lisez les actualités. C'est juste vous, une connexion Internet cryptée et les actualités du jour. L’actualité est une opportunité pour les gens de découvrir d’autres régions du monde. C’est grâce à Legible News que cela se produit.

