un réseau professionnel réservé aux 1% de femmes les plus riches. Plus de 10 000 femmes élargissent leur réseau, évoluent dans leur carrière, recherchent des partenariats, se construisent une audience et se font de nouvelles amies. à venir - postulez aux meilleurs emplois.

Site Web : leap.club

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à leap.club. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.