La plateforme Lawgeex, basée sur l'IA, automatise et accélère la passation des contrats, permettant aux équipes juridiques de se décharger du travail de routine et de se recentrer sur des questions plus stratégiques. Lawgeex offre un délai de rentabilisation rapide et propose des modules d'automatisation du cycle de vie des contrats, y compris la rédaction, la négociation, l'extraction et le stockage. Lawgeex a été reconnu par Gartner et VICE de HBO comme une force leader dans l'apport d'innovations et de technologies puissantes au monde juridique. Des dizaines d'entreprises Fortune 500 et Global 2000 font confiance à Lawgeex pour les aider à maximiser la valeur de leurs ressources humaines tout en réduisant les risques et les coûts.

Site Web : lawgeex.com

