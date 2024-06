Kualitee est une plateforme de gestion de tests basée sur l'IA qui aide les équipes à rationaliser leurs processus de test et à fournir plus rapidement des logiciels de haute qualité. Il offre une suite complète de fonctionnalités, notamment la gestion des cas de test, l'exécution des tests, la gestion des défauts, ainsi que le reporting et l'analyse. Son moteur Gen AI, Hootie, génère des cas de test basés sur des user stories et des scénarios de test. Grâce à une forte traçabilité, Kualitee facilite la recherche et la correction des bogues, afin que votre logiciel s'avère être le meilleur possible. Vous pouvez choisir entre des forfaits cloud ou sur site et intégrer une multitude d'autres outils logiciels de pointe. Kualitee est hautement évolutif et personnalisable, ce qui le rend idéal pour les équipes de toutes tailles.

Site Web : kualitee.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kualitee. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.