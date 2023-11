La plateforme de contenu d'apprentissage et d'engagement des étudiants n°1 au Royaume-Uni. Un espace d'apprentissage personnalisé avec accès à plus de 2 millions de manuels numériques et de contenus d'apprentissage provenant de plus de 4 700 éditeurs de premier plan, soutenant les universités dans leur mission de former la prochaine génération de créateurs de différence.

Site Web : kortext.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kortext. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.