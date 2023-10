Écrivez avec des éléments de base de connaissances réutilisables pour une créativité et une collaboration sans effort. Utilisez le fil de discussion et les branchements pour créer un contexte et une connexion dans votre réflexion, votre recherche et votre conversation. Pourquoi des fils ? Les fils de discussion sont des listes de messages courts et connexes. Les fils de discussion Knovigator sont appelés quêtes. Les messages courts qui composent les quêtes sont appelés messages. Les messages peuvent représenter des pensées, des recherches ou des messages de discussion. Ils peuvent être référencés et réutilisés comme éléments de base dans les futurs fils de discussion. Les quêtes qui les contiennent sont privées par défaut mais sont adressables par URL et facilement partageables. Dans Knovigator, les quêtes peuvent avoir des titres qui communiquent le but de cette quête ou résument son contenu. Les titres sont utiles pour maintenir les collaborateurs alignés et pour communiquer rapidement le contexte lorsqu'un message de la quête correspond à une requête de recherche et est renvoyé dans les résultats de recherche. Ramification Au fur et à mesure que vous écrivez, Knovigator vous permet de créer de nouvelles quêtes à partir de n'importe quel message de la quête active. Cela élimine les frictions dans votre écriture en laissant vos idées circuler dans de nombreuses directions sans être gênées par des décisions concernant l'organisation. Le branchement vous permet de construire des idées au fil du temps au lieu de laisser le temps avaler votre écriture. Le mécanisme de branchement vous permet de structurer votre écriture de nouvelles manières non accessibles dans les documents traditionnels ou dans les applications d'écriture à thread unique. Vous pouvez annoter votre réflexion et vos recherches en créant des quêtes pour développer ou réfuter une idée. Vous pouvez créer une branche pour joindre une recherche qui confirme ou réfute certaines affirmations faites dans le message parent. Vous pouvez répondre à des messages particuliers et à des conversations de branche pour explorer plusieurs sujets sans diluer le fil principal. Connexion Étant donné que les quêtes Knovigator sont composées de messages granulaires, nous pouvons les utiliser comme éléments de base pour créer de nouveaux fils de discussion. Nous pouvons les citer depuis notre nouveau fil de discussion pour réutiliser nos connaissances antérieures et faire un lien entre deux contextes. De cette façon, nous pouvons construire un réseau de concepts, d’idées, d’histoires et de conversations. Ceci est rendu plus facile car chaque fois que vous démarrez une nouvelle quête ou une nouvelle branche, vos quêtes pertinentes vous sont présentées. Vous pouvez ensuite citer tout message que vous trouvez particulièrement utile en un seul clic. Recherche Jardinage Knovigator facilite l'intégration du contenu Web que vous parcourez dans vos quêtes. L'extension Chrome Knovigator s'intègre étroitement à vos flux de travail de recherche existants, organisez et capturez le contenu que vous trouvez le plus intéressant. Knovigator vous permet de transformer vos requêtes de recherche en titres de quête et d'enregistrer les résultats de recherche sélectionnés sous forme de messages à utiliser comme éléments de base pour d'autres fils de discussion. Alternativement, vous lancez une recherche Google à partir de n’importe quelle quête pour y ajouter du contenu Web.

Site Web : knovigator.com

