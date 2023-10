Infomaniak Meet est une solution de visioconférence qui respecte votre vie privée pour toutes vos discussions. Aucune adresse e-mail, aucune publicité et aucune inscription ne sont nécessaires. Vos discussions ne sont pas analysées et sont uniquement transmises via les serveurs Infomaniak en Suisse.

Site Web : infomaniak.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Infomaniak kMeet. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.