Démarrez votre suivi Instagram et convertissez vos abonnés en clients. Kicksta vous met en contact avec les personnes qui aiment ce que vous faites, et Kicksta excelle en vous aidant à monétiser ces relations – de manière importante – sur Instagram. Les campagnes personnalisées de Kicksta permettent à ces personnes de faire partie de votre public idéal, c'est-à-dire les personnes intéressées à acheter auprès de votre entreprise. Kicksta comprend qu'il ne suffit pas d'atteindre les gens dans le monde d'Instagram pour atteindre le simple nombre d'abonnés. Kicksta s'assure de faire les choses de la bonne manière, de la manière pertinente, en ciblant les bons mots-clés, les bonnes personnes et les bons hashtags pour garantir le succès de vos efforts marketing. Le processus d'engagement de Kicksta comprend la recherche, le ciblage, la sensibilisation et l'analyse de l'engagement - ainsi que l'offre unique de marketing d'influence de Kicksta - afin d'identifier vos abonnés cibles, de faire évoluer et d'augmenter votre réseau d'abonnés pertinent de manière exponentielle et de convertir vos abonnés en dollars. Cela signifie un nouveau canal de marketing débloqué et davantage de conversations sur votre marque, tandis que vous générez une notoriété et une valeur de marque à un niveau beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui - le tout sans que vous fassiez aucune démarche.

Site Web : kicksta.co

