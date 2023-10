Le choix du data scientist de mettre à l'échelle, d'évaluer et de maintenir les données en langage naturel. Automatisez l'étiquetage lorsque cela est possible, trouvez des sous-ensembles qui causent des maux de tête pour collaborer avec des experts du domaine (en interne) ou des travailleurs collaboratifs, et gérez vos données et vos flux de travail dans une seule application. Et encore mieux : la raffinerie est open-source !

Site Web : kern.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kern AI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.