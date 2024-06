Jumpshare est une plate-forme de communication visuelle tout-en-un qui vous aide à faire passer votre message à l'aide d'enregistrements d'écran, de captures d'écran et de captures GIF partageables instantanément. Doté de puissantes fonctionnalités de partage et d'un moteur de traitement robuste capable de prévisualiser plus de 200 formats de fichiers en ligne, Jumpshare est le moyen le plus rapide et le plus simple de partager votre travail et vos idées.

Site Web : jumpshare.com

