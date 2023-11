Commandez en ligne de la nourriture, des boissons et tout ce dont vous avez besoin près de chez vous. Essayez-le maintenant! ✔ Burger, pizzas, nourriture ougandaise, boissons, épicerie, etc. ✔ Simple, rapide et payant en espèces à la livraison ✔ Téléchargez l'application Jumia Food.

Site Web : food.jumia.ug

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Jumia Food Uganda. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.