Jamendo est l'une des plus grandes plateformes musicales émergentes. Il propose de la musique gratuite pour le divertissement personnel et un espace pour exposer les créations d'artistes indépendants au grand public. Plus de 650 000 titres et 45 000 artistes du monde entier !

Site Web : jamendo.com

