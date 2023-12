Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Entretiens techniques anonymes simulés avec des ingénieurs de Google, Facebook et d'autres grandes entreprises. Améliorez-vous dans la résolution des problèmes d'algorithmique et de conception de systèmes et obtenez des commentaires détaillés sur exactement ce sur quoi vous devez travailler. Tout est 100 % anonyme, et si vous ne pouvez pas payer pour pratiquer, ne vous inquiétez pas, nous pouvons attendre que vous trouviez un emploi.

Site Web : interviewing.io

