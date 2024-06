Interactly.video est la première plateforme de création de vidéos interactives et personnalisées sans codage, pour offrir une immense valeur aux entreprises en utilisant des vidéos interactives sous toutes les formes possibles, que ce soit sur le site Web, les e-mails, l'assistance et l'intégration, etc. utilisez-le pour engager et qualifier des prospects sur le site Web, les e-mails et les réseaux sociaux. L'équipe avant-vente des entreprises SaaS peut l'utiliser pour la pré-qualification des prospects, standardiser les démos et conclure des affaires plus rapidement qu'auparavant.

Site Web : interactly.video

