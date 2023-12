L'outil de planification des portes de quai d'IntelliTrans, DockMaster℠, est une application SaaS qui offre la visibilité en temps réel nécessaire pour rendre la planification des rendez-vous au quai plus facile et plus précise. En utilisant DockMaster, les expéditeurs et les transporteurs peuvent améliorer la communication et réduire les erreurs, améliorer la planification de la main-d'œuvre et utiliser des outils de reporting pour mesurer les performances. Les expéditeurs utilisent DockMaster pour planifier les ramassages et les livraisons par les transporteurs sélectionnés, en les acheminant vers une porte de chargement ou de déchargement pré-attribuée. Et les transporteurs peuvent planifier des rendez-vous à quai rapidement et facilement via DockMaster sans avoir à passer des appels téléphoniques fastidieux. • Planification automatique ou interactive (votre choix) • Visibilité et communication efficaces en temps réel • Personnalisation des règles métier • Temps de cycle et autres types de rapports de performances • Configurez un carnet de rendez-vous pour n'importe quel emplacement en quelques minutes en fonction des règles métier de cet emplacement o 2 portes ou 200 portes o 4 heures par jour ou 24 heures/7 jours par semaine • Permettre aux transporteurs de planifier directement depuis leur navigateur ou d'exiger l'approbation du rendez-vous demandé • Permettre une visibilité inter ou intra-entreprise de l'état du chargement – ​​une aubaine pour le client lui-même. service • Utiliser la planification dans le cadre d'une solution IntelliTrans TMS complète, ou l'utiliser de manière autonome • Utiliser la planification sortante et entrante ultérieure pour fournir une notification préalable d'expédition et une preuve de livraison tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Site Web : intellitrans.com

