InSummary s'adresse à tous ceux qui souhaitent consacrer plus de temps à ce qui est gratifiant et moins à ce qui ne l'est pas. Il s'agit d'un outil basé sur l'IA qui génère automatiquement des évaluations de performances intelligentes et des rapports d'état basés sur votre calendrier. Les évaluations intelligentes des performances InSummary vous aident à obtenir l'évaluation souhaitée en rédigeant automatiquement des réponses d'auto-évaluation et en recommandant à vos pairs des rappels sur ce que vous avez accompli ensemble. Les rapports d'état intelligents InSummary vous font gagner du temps en résumant automatiquement vos activités hebdomadaires pour vous aider à communiquer votre objectif de travail sans effort. Les rapports d'état intelligents d'InSummary sont objectifs, interactifs et personnalisés – et ils sont livrés automatiquement chaque semaine. Inscrivez-vous en moins de 30 secondes et mettez immédiatement les évaluations intelligentes des performances et les rapports d'état intelligents à votre service.

Site Web : insummary.com

