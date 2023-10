Personnalisez l'apprentissage. Accélérer la croissance. Les programmes i-Ready soutiennent chaque apprenant sur son chemin vers la réussite scolaire. En se connectant à des données exploitables et intuitives, les enseignants savent sur quoi se concentrer et les élèves deviennent plus compétents et plus engagés.

Site Web : curriculumassociates.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à i-Ready. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.