Humata est comme GPT pour vos fichiers. Demandez n'importe quoi à l'IA sur vos données. Posez des questions sur vos données et obtenez instantanément des réponses alimentées par l'IA. Apprenez, résumez, synthétisez et extrayez des données précieuses de vos fichiers 100 fois plus rapidement.

Site Web : humata.ai

