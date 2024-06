Hostman est une plateforme cloud sur laquelle les développeurs et les équipes techniques peuvent héberger leurs solutions : sites Web, boutiques de commerce électronique, services Web, applications, jeux, etc. Avec Hostman, vous avez la liberté de choisir les services, de réserver autant de ressources que nécessaire et de les gérer via une interface conviviale. Actuellement, nous proposons des solutions prêtes à l'emploi pour lancer des serveurs cloud et des bases de données, ainsi qu'une plateforme pour tester toutes les applications. • Serveurs cloud. Vos ressources informatiques dédiées sur des serveurs aux USA, en Pologne et aux Pays-Bas. Bientôt, nous serons également présents à Singapour, en Égypte et au Nigeria. Nous proposons plus de 25 configurations prêtes à l'emploi avec des environnements et des logiciels préinstallés pour les systèmes d'analyse, les jeux, le commerce électronique, le streaming et les sites Web de toute complexité. • Bases de données. Configuration instantanée pour n'importe quel système de gestion de base de données (SGBD) populaire, notamment MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka et OpenSearch. Nous offrons 100 $ pour un essai gratuit de 7 jours pour tous nos services. Visitez le site Web et obtenez le bonus !

Site Web : hostman.com

