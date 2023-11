Hold est un logiciel de gestion d'entreprise destiné aux entreprises modernes. Augmentez vos ventes, réduisez vos dépenses et gagnez du temps lorsque vous gérez chaque élément de votre entreprise à partir d'une seule plateforme. Holded vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions commerciales. Facturation, Comptabilité, CRM, Équipe, Projets et Inventaire, tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Prenez le contrôle et synchronisez toutes vos fonctions commerciales de manière transparente avec Holded. Commencez à utiliser cet ERP cloud de classe mondiale dès aujourd'hui !

Site Web : holded.com

