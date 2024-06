HeadSpin est la première plateforme d'IA d'expérience numérique au monde qui combine une infrastructure d'appareils mondiale hébergée dans le cloud et sur site, l'automatisation des tests et des analyses de performances et de qualité d'expérience basées sur le ML pour les mobiles, le Web, l'audio et la vidéo. HeadSpin permet aux équipes d'ingénierie, d'assurance qualité, d'exploitation et de produit d'assurer des expériences numériques optimales sur tous les canaux de livraison tout au long du cycle de vie de développement. Apprenez-en davantage sur www.HeadSpin.io. Infrastructure mondiale des appareils Permet de tester et de surveiller de bout en bout des milliers d'appareils dans des centaines d'emplacements sur de véritables réseaux d'opérateurs et WiFi dans le monde entier. Aucun SDK requis. Automatisation des tests et API S'intègre de manière transparente aux flux de travail CI/CD, permettant des tests fonctionnels et de performances avant et après la publication. Prise en charge de tous les frameworks de test. Performances, QoE et apprentissage automatique Fait automatiquement apparaître les problèmes et identifie les causes profondes sous-jacentes dans toutes les couches de la pile, de la quantification de la QoE audio/vidéo à la visibilité du code et des paquets. Insights-to-Actions Fournit des informations de régression et d'agrégation tout au long du cycle de vie de l'expérience numérique, de la planification et du développement à la gestion des problèmes et aux opérations. Tendances, alertes et analyses.

Site Web : headspin.io

