Harvey est une plateforme d'IA spécialement conçue pour le secteur juridique, fournissant des outils sur mesure aux cabinets d'avocats d'élite. Harvey exploite de grands modèles linguistiques formés sur des tâches juridiques complexes, puis les affine avec une expertise du domaine, ce qui lui permet de gérer des défis juridiques à enjeux élevés dans tous les domaines de pratique, juridictions et systèmes juridiques. La plateforme propose une gamme de produits pour augmenter divers flux de travail juridiques, notamment la recherche et l'analyse de documents. Avec Harvey, les utilisateurs peuvent répondre à des questions de recherche complexes basées sur des lois et réglementations fiables, ainsi que créer, analyser, comparer et interroger différents types de documents juridiques en utilisant le langage naturel. Harvey fournit également une fonctionnalité de gouvernance qui donne aux avocats une visibilité sans précédent sur la productivité de leur cabinet, leur permettant de suivre le travail créé sur la plateforme par avocat, dossier client, domaine de pratique, etc. Cette fonctionnalité garantit un contrôle précis sur l’utilisation et la provenance des données. Harvey donne la priorité à la sécurité, en mettant en œuvre des normes élevées de l'industrie grâce à son déploiement sur Microsoft Azure, garantissant ainsi que les données de l'entreprise sont toujours en sécurité. De plus, il fournit des accréditations de sécurité complètes et est conseillé par les meilleurs experts en sécurité.

Site Web : harvey.ai

