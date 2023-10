Handy est la principale plate-forme permettant de mettre en relation les particuliers à la recherche de services ménagers avec des professionnels de services indépendants de qualité supérieure et présélectionnés. Du nettoyage à domicile aux services de bricoleur, Handy met instantanément en relation des milliers de clients chaque semaine avec des professionnels de premier ordre dans des villes du monde entier. Avec un processus de réservation transparent de 60 secondes, un paiement sécurisé et soutenu par la garantie Handy Happiness, Handy est le moyen le plus simple et le plus pratique de réserver des services à domicile.

Site Web : handy.com

