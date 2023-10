Hak5 — outils de piratage de pointe et émissions de piratage primées pour les équipes rouges, les pentesters, les étudiants en cybersécurité et les professionnels de l'informatique. Créateurs du WiFi Pineapple, du USB Rubber Ducky et plus encore. Accueil d’une communauté inclusive de sécurité de l’information. Créé en 2005.

Site Web : hak5.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hak5. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.