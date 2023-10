HackerOne est une plateforme de coordination des vulnérabilités et de bug bounty qui met en relation les entreprises avec des testeurs d'intrusion et des chercheurs en cybersécurité. Elle a été l'une des premières entreprises, avec Synack et Bugcrowd, à adopter et à utiliser des chercheurs en sécurité et cybersécurité issus du crowdsourcing comme piliers de son modèle commercial ; il s'agit de la plus grande entreprise de cybersécurité du genre. En mai 2020, le réseau HackerOne avait versé 100 millions de dollars de primes.

Site Web : hackerone.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à HackerOne. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.