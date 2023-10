De nouvelles astuces chaque jour. Hackaday propose chaque jour de nouveaux hacks sur Internet. Nos articles ludiques sont la référence en matière de divertissement pour les ingénieurs et les passionnés d’ingénierie. Nous reprenons le terme « Hacking » qui a été aigri dans l’esprit du public. Le hacking est une forme d’art qui utilise quelque chose d’une manière qui n’était pas prévue à l’origine. Cette activité hautement créative peut être très technique, simplement intelligente, ou les deux. Les pirates ont la gloire de le construire au lieu de l'acheter, de le réparer plutôt que de le détruire, et de fouiller leurs poubelles pour de nouveaux projets chaque fois qu'ils peuvent voler quelques instants. Notre première page est un mélange de hacks provenant de toute la communauté ainsi que de notre propre contenu original. Nous nous efforçons de promouvoir l’échange libre et ouvert d’idées et d’informations. Nous formons ceux qui viennent d'apprendre l'art du Hack et fournissons une inspiration aux vétérans chevronnés. Ne soyez pas timide ; si vous souhaitez montrer votre projet ou si vous avez trouvé quelque chose de sympa de quelqu'un d'autre qui mérite d'être partagé, envoyez-nous un lien !

Site Web : hackaday.com

