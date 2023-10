Fondée en 2016, Guiker modernise le secteur de l'immobilier résidentiel grâce à une technologie qui simplifie la relation locataire-propriétaire, en fournissant des outils pratiques pour chaque étape du processus de location. Ce faisant, nous permettons aux propriétaires individuels de se retirer du quotidien et de se concentrer sur leurs objectifs d’investissement à long terme. Plateforme d'autonomisation économique, Guiker a aidé des milliers de petits propriétaires à générer plus de revenus tout en aidant des locataires de plus de 50 pays à trouver un nouveau logement. Mission : Notre mission est de rendre l'immobilier accessible à tous et d'ouvrir les portes à ceux qui refusent de s'installer.

Site Web : guiker.com

