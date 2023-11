Graphite est une CLI open source et un tableau de bord de révision de code conçu pour les ingénieurs qui souhaitent rédiger et réviser des demandes d'extraction plus petites, rester débloqués et expédier plus rapidement.

Site Web : graphite.dev

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Graphite. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.