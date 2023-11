Un ordinateur portable axé sur l'IA, basé sur vos propres documents, conçu pour vous aider à obtenir des informations plus rapidement. NotebookLM est un produit expérimental conçu pour utiliser la puissance et la promesse des modèles de langage associés à votre contenu existant afin d'obtenir des informations critiques plus rapidement. Considérez-le comme un assistant de recherche virtuel capable de résumer des faits, d'expliquer des idées complexes et de réfléchir à de nouvelles connexions, le tout en fonction des sources que vous sélectionnez. Une différence clé entre NotebookLM et les chatbots IA traditionnels est que NotebookLM vous permet de « baser » le modèle de langage dans vos notes et sources. La mise à la terre crée efficacement une IA personnalisée qui connaît les informations qui vous concernent. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez intégrer NotebookLM dans les documents Google spécifiques de votre choix, et nous ajouterons bientôt des formats supplémentaires.

Site Web : notebooklm.google.com

