GoodVision est un outil basé sur l'IA conçu pour les modélisateurs de trafic et les géomètres dans les villes intelligentes. Il propose des outils d'automatisation pour différentes étapes des projets de trafic, notamment la collecte de données de trafic par l'IA, la modélisation du trafic et le contrôle du trafic en temps réel. Avec GoodVision, les utilisateurs peuvent facilement collecter des données de trafic pour leurs enquêtes et bénéficier d'un étalonnage automatisé du modèle de trafic, économisant ainsi du temps sur le travail manuel. L'outil fournit également des événements de trafic détaillés et précis pour les systèmes de contrôle du trafic en temps réel. GoodVision exploite l'IA et l'analyse des mégadonnées pour fournir des solutions adaptatives de contrôle du trafic et d'urbanisme, permettant au trafic de circuler sur la base d'informations très précises sur le trafic. Cela contribue à lutter contre les embouteillages urbains, qui entraînent une pollution de l’air, des accidents et des pertes économiques importantes. La gestion du trafic est devenue un problème crucial et complexe pour les municipalités du monde entier. Les témoignages de clients indiquent que GoodVision est un partenaire professionnel offrant de la valeur avec la technologie et les produits de reconnaissance d'image. Elle est saluée pour sa capacité d’innovation et sa contribution à des projets de recherche réussis. L'outil est considéré comme avancé, rapide, fiable et fournit des représentations visuelles qui facilitent l'interprétation des données pour divers flux de mobilité. GoodVision propose plusieurs produits, notamment GoodVision Video Insights et GoodVision LiveTraffic. L'entreprise propose également des ressources telles qu'un blog, des études de cas et un portail d'aide. Il bénéficie de la confiance de diverses organisations et permet aux utilisateurs de s'abonner à sa newsletter pour les dernières mises à jour et actualités. Les politiques de confidentialité et les conditions d’utilisation sont également disponibles sur leur site Web.

Site Web : goodvisionlive.com

