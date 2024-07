Godmode est une plateforme Web pour accéder aux pouvoirs d'automatisation d'autoGPT et babyAGI. Les agents d’IA en sont encore à leurs balbutiements, mais leurs capacités augmentent rapidement, et nous espérons que Godmode permettra à davantage de personnes d’accéder à des agents d’IA autonomes, même à ce stade précoce. Godmode s'inspire d'Auto-GPT et BabyAGI et prend en charge GPT-3.5 et GPT-4. Godmode est un projet de @_Lonis_ et @emilahlback. Rejoignez notre serveur Discord pour obtenir de l'aide, discuter du projet et être informé des mises à jour.

Site Web : godmode.space

