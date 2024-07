Gnod est un outil basé sur l'IA qui vise à aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus dans divers domaines tels que la musique, l'art, la littérature, les films et les produits. La plateforme utilise des algorithmes avancés pour suggérer des groupes, des artistes, des auteurs, des films et des produits en fonction des intérêts et des préférences de l'utilisateur. La plateforme propose plusieurs projets tels que Music Map, Literature Map, Movie Map et une comparaison de moteurs de recherche, qui permettent aux utilisateurs de naviguer et d'explorer leurs intérêts avec une approche orientée touristique. Gnod fournit également un graphique qui présente une représentation visuelle des produits d'une manière nouvelle et attrayante. Les utilisateurs peuvent sélectionner un moteur de recherche chaque fois qu'ils utilisent la plateforme pour obtenir des résultats de recherche meilleurs et plus personnalisés. Gnod attire plus de 300 000 utilisateurs par mois et élargit continuellement sa base d'utilisateurs. Gnod a été créé par Marek Gibney, construit ses services autour de son intérêt pour l'intelligence artificielle et les nouvelles interfaces utilisateur. Dans l'ensemble, Gnod fournit un guichet unique pour tous les types de découverte de contenu, offrant une expérience utilisateur unique qui aide les utilisateurs à explorer et découvrir de nouvelles choses.

Site Web : gnod.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gnod. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.