La plateforme de collaboration pour les équipes utilisant Gmail. Gmelius permet à vos équipes de collaborer par courrier électronique, de gérer leurs projets et pipelines, de servir vos clients et d'automatiser les flux de travail sans quitter Gmail et les autres applications utilisées quotidiennement au sein de votre entreprise.

Site Web : gmelius.io

