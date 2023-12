Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Véritable visibilité de bout en bout avec suivi en temps réel du fret en transit et en cour, le tout sur une seule plateforme complète. Nous vous aidons à transformer votre entreprise et à faire de votre chantier un élément agile et interconnecté de votre chaîne d'approvisionnement globale. Avec FourKites, vous bénéficiez du système de gestion de cour (YMS) le plus avancé disponible. Contrairement aux solutions traditionnelles de gestion de dépôt qui peuvent uniquement vous montrer ce qu'il y a dans votre dépôt, FourKites exploite une visibilité en temps réel du fret en transit et dans le dépôt pour vous offrir une flexibilité et des informations inégalées.

FourKites

