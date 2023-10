FOODMAP - Une plateforme reliant les agriculteurs, les producteurs et les consommateurs grâce à la transparence sur l'origine, les informations sur le produit et l'histoire qui se cache derrière. FOODMAP rassemble des jeunes qui aiment l'agriculture et comprennent la technologie, souhaitent utiliser la technologie pour optimiser la chaîne d'approvisionnement agricole, réduire les intermédiaires afin que les agriculteurs puissent vendre leurs produits à des prix plus élevés et que les agriculteurs puissent obtenir de meilleurs prix. FOODMAP croit toujours que les produits agricoles vietnamiens sont très frais et délicieux, nos spécialités vietnamiennes sont de très bonne qualité et seront soutenues par les consommateurs nationaux. Ce sera la rampe de lancement la plus solide pour permettre aux produits agricoles vietnamiens de se faire connaître et de diffuser des histoires aimables.

Site Web : foodmap.asia

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FootMap. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.