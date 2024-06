Flowmonk est une suite d'outils Webflow sans code qui vous aide à créer de meilleurs sites Webflow. Avec une mentalité Webflow first, nous construisons des outils pour les concepteurs et les développeurs Webflow afin de créer des sites Webflow plus intelligents et véritablement dynamiques. Faites l'expérience de la synchronisation en temps réel entre Webflow et Airtable avec Flowmonk. Gardez votre base Airtable à jour en toute transparence lorsque vous publiez sur Webflow et observez les mises à jour instantanées sur votre site Webflow lorsque vous ajoutez de nouveaux enregistrements dans Airtable. Grâce à notre fonction de configuration automatique Airtable, vous pouvez rapidement configurer et commencer à utiliser Flowmonk en quelques minutes. Notre configurateur automatique Airtable simplifie le processus de configuration en générant automatiquement votre base Airtable en fonction de la structure de votre CMS Webflow. Vous avez déjà une base Airtable existante ? Aucun problème! Le mappage intelligent facilite le processus de configuration en faisant automatiquement correspondre et mapper les champs portant des noms identiques.

Site Web : flowmonk.com

