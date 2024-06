FlowGPT est un outil d'IA qui fournit une interface visuelle pour ChatGPT, un outil de chatbot sur un tableau en toile. FlowGPT améliore la structure et la clarté des conversations en permettant des conversations visuelles multithread. L'outil propose différents nœuds pour gérer facilement les conversations, permettant aux utilisateurs de garder un œil sur la situation dans son ensemble, de partager des idées, d'obtenir des commentaires et d'améliorer leur travail. De plus, FlowGPT offre un accès instantané aux documents sans retard ni problème. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches sur n'importe quel sujet grâce à la puissance de ChatGPT. L'outil présente divers exemples tels que des conseils de rédaction, du marketing, des écrits non romanesques et la planification de repas sains. Sa fonction de parallélisme répète une forme grammaticale pour rythmer les lignes, tandis que sa fonction d'antithèse place deux mots opposés côte à côte pour souligner les opposés. Sa fonction d'épistrophe se répète à la fin des clauses successives pour ajouter un petit carillon. FlowGPT fonctionne sur un modèle de paiement à mesure de la croissance, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel. Au lieu de cela, les utilisateurs ne paient que pour les mots IA qu’ils utilisent. La plate-forme utilise l'API OpenAI ChatGPT sous le capot pour compter le nombre de mots IA utilisés, qui incluent à la fois le texte d'entrée et de sortie. Dans l'ensemble, FlowGPT est un outil puissant pour visualiser et structurer les conversations d'IA avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins individuels.

Site Web : flowgpt.ai

