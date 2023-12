Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Flock Safety a créé le premier système d'exploitation de sécurité publique qui aide les quartiers, les entreprises et les forces de l'ordre de plus de 1 200 villes à travailler ensemble pour éliminer la criminalité, protéger la vie privée et atténuer les préjugés. Associez des appareils qui capturent des preuves objectives et l’apprentissage automatique pour créer et fournir des pistes d’enquête impartiales aux forces de l’ordre. Nos appareils propriétaires et nos logiciels basés sur le cloud réduisent la criminalité de +70 %.

Site Web : flocksafety.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Flock Safety. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.