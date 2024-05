Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous aidons les étudiants d'Amérique latine à obtenir leur diplôme universitaire. Avec des cours en ligne, nous aidons les étudiants à obtenir leur diplôme universitaire, dès l'admission et tout au long de leurs études collégiales jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Tous nos cours incluent une interaction 24h/24 et 7j/7 avec nos tuteurs et enseignants, ce qui permet à 95 % de nos utilisateurs d'atteindre le score souhaité. Nous avons préparé plus de 10 000 étudiants et en 2021, nous en avons déjà réalisé 800 000, ce qui signifie une croissance 6 fois supérieure à celle d'une année sur l'autre.

Site Web : filadd.com

